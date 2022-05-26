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Дизайнер предупредила о вгоняющих в депрессию ошибках в интерьере

The Sun: прямые линии и зеркала в интерьере могут привести к депрессии

Кадр: PoshPennies / Youtube

Дизайнер интерьеров предупредила об ошибках в интерьере, которые способны привести к депрессии. На видео, в котором девушка по имени Вивьен рассказывает о том, какой ремонт пугает и тревожит, обратило внимание издание The Sun.

Так, она попросила не увлекаться прямыми линиями, поскольку они повышают уровень тревоги. «Мозг воспринимает рисунки с прямыми линиями как опасные, а это не то, чего хочется дома», — говорит она, советуя выбирать округлые, мягкие линии декора и мебели.

Вгоняющими в депрессию специалистка назвала и зеркала, если в комнате их слишком много. «Наличие любого беспорядка зеркало удвоит, и вместо зрительного увеличения пространства вы получите переутомление», — предупредила она.

Настроение могут портить и холодные материалы: стекло и металл, продолжила эксперт, порекомендовав использовать в оформлении более натуральные материалы — например, дерево и шерсть.

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Кроме того, для уменьшения тревоги она посоветовала не заставлять все мебелью — по дому должно быть удобно передвигаться. «Не заставляйте комнаты мебелью, не усложняйте свободный проход по комнате ее странным расположением», — сказала она. Также Вивьен порекомендовала ставить дома больше растений и чаще освещать помещения естественным солнечным светом

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Александра Лисица
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