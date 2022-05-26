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Устроивших массовую драку жителей двух сел Дагестана разнимала Росгвардия

На место массовой драки между жителями двух сел в Дагестане приехала Росгвардия

Отправленные в Ботлихский район Дагестана после массовой драки жителей двух сел российские силовики попали на видео. Ролик в четверг, 26 мая, в своем Telegram-канале публикует издание Mash Gor.

На кадрах видны полицейские машины и автомобили Росгвардии, а также вооруженные сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, присланные на усиление. Массовая драка между жителями соседних сел произошла из-за 130 гектаров земли во дворе районной больницы Ботлихского района.

Стычка с участием более чем 30 мужчин из сел Ансалта и Рахата попала на видео.

Владимир Седов
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