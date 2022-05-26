Готовившийся подорвать отдел полиции в Магадане мужчина получил 20 лет

В Магадане суд приговорил к 20 годам мужчину, готовившего теракт в отделе полиции

В Магадане суд приговорил к 20 годам лишения свободы приверженца радикального ислама, который готовил подрыв городского отдела полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дальневосточное управление Генпрокуратуры.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Суд установил, что в мае 2021 года мужчина незаконно приобрел 15 патронов и два взрывных устройства для изготовления бомбы с поражающими элементами, которую он планировал привести в действие при совершении теракта в здании ОМВД по Магадану. Через месяц радикала задержали.

Также, по данным прокуратуры, он финансировал боевиков запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат Ан-Нусра». Осужденный перевел им 6000 рублей.