Иск против обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона отклонен судом

Иск против обвиненного в жестоком обращении Мэрилина Мэнсона отклонен судом

Суд отклонил иск бывшей помощницы 53-летнего рок-певца Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Уорнер) Эшли Уолтерс, которая обвиняла исполнителя в жестоком обращении к ней. Об этом сообщает Bilboard.

В мае прошлого года экс-ассистентка артиста подала на него в суд, обвинив в сексуальных домогательствах и насилии. Помимо этого, Уолтерс поведала, что Мэнсон заставлял ее работать по 48 часов, а также предлагал своим друзья изнасиловать ее.

Претензии предполагаемой жертвы касались не только рок-музыканта, но и всей его команды. Лейбл Marilyn Manson Records Inc. Эшли назвала сообвиняемым, сообщив о том, что ей приходилось работать в токсичной среде, подвергаясь унижениям и угрозам со стороны коллектива.

Все события, описанные экс-помощницей артиста в иске, произошли в 2010 и 2011 годах, что и стало основной причиной прекращения дела. Суд посчитал, что с момента случившегося прошло слишком много времени, а также добавил, что Уолтерс не удалось собрать достаточное количество улик.

Ранее рокер Мэрилин Мэнсон обвинил свою бывшую невесту Эван Рэйчел Вуд во лжи о насилии и подал на нее в суд.