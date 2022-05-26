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Медведев назвал «категоричными до идиотизма» условия Зеленского для перемирия

Замглавы СБ РФ Медведев: условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, невыполнимы
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Условия, которые президент Украины Владимир Зеленский выдвигает для перемирия, невыполнимы в принципе, заявил заместитель председателя Совета безопасности России (СБ РФ) Дмитрий Медведев, об этом он написал в Telegram-канале.

Он назвал их «категоричными до идиотизма». Медведев напомнил, что Киев требует сделать «Донбасс и Крым снова украинскими». «Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно все-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения», — добавил Медведев. Он уточнил, что требования Зеленского не соотносятся с желаниями жителей этих территорий.

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По мнению российского политика, Зеленский ставит подобные условия, «предчувствуя свое неизбежное поражение». «Cейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику — то главное, что пока остается у его государства», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только по вопросу прекращения конфликта.

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Марина Совина
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