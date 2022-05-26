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В Минтрансе опровергли введение нового сбора для туристов

Минтранс России сообщил, что вопрос введения дополнительных сборов не рассматривается

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство транспорта России не рассматривает вопрос введения новых сборов с туристов при покупке билетов. Об этом пишет ТАСС.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о планах введения дополнительных сборов с авиапассажиров при покупке билетов пресс-служба Минтранса России сообщает, что данный вопрос министерством не рассматривается», — опровергли информацию в ведомстве.

Ранее в мае стало известно о том, что Минтранс обсуждает с представителями отрасли введение сбора, средства с которого должны будут поступать в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров. По данным источников, близких к отрасли, фонд будет компенсировать путешественникам траты при наступлении форс-мажорных ситуаций.

21 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны. По его словам, субсидии должны позволить сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предотвратить рост цен на авиабилеты.

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Дарья Рыбак
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