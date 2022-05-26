Россию отказались звать на церемонию памяти жертв бомбардировок Нагасаки

Нагасаки вслед за Хиросимой не станут звать Россию на церемонию памяти жертв бомбардировок

Власти города Нагасаки не станут приглашать российских представителей на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки города в этом году. Об этом пишет ТАСС.

25 мая такое же решение приняли власти японского города Хиросима. Вслед за заявлением местных властей посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что это «постыдный шаг», свидетельствующий о том, что Токио «повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан».

Ранее дипломат также раскритиковал Токио за попытку «привязать» Москву к рассуждениям о недопустимости распространения и использования ядерного оружия. Он убежден, что такие слова следует переадресовать Вашингтону, поскольку именно он ответственен за бомбардировки японских городов.

Их официальной целью провозгласили «ускорение капитуляции Японской империи» во Второй мировой войне. Эти атаки — единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.