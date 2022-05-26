Российского фотографа осудят за домогательства к трем девочкам во время съемок

В Москве фотографа из Воронежа осудят за развращение трех девочек во время съемок

В Москве 44-летний уроженец Воронежа предстанет перед судом за домогательства к детям. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый, работая фотографом, во время съемок в студиях и арендованной квартире совершил развратные действия сексуального характера в отношении трех маленьких девочек.

Позже мужчину задержали, на время следствия его отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Омской области 59-летнего мужчину, ранее судимого за развращение дочери, заподозрили в преступлении против еще пятерых детей.