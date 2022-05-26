В РАНХиГС снова пришли полицейские с обысками по делу экс-замминистра Раковой

МВД проводит обыски у сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Следователи МВД пришли с обысками к сотрудникам Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в рамках уголовного дела бывшей замминистра Минпросвещения Марины Раковой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Следственные действия проводятся у восьмерых человек, среди которых бывший руководитель федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максим Дулинов. Всего силовики работают по 10 адресам в Москве и области.

Источник напомнил, что Раковой вменяется организация фиктивного трудоустройства сотрудников Минпросвещения в ФИРО РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату. Осенью МВД уже приходило с обысками к проректору и финансовому директору РАНХиГС.

По версии следствия, в 2017 году Ракова занимала пост гендиректора Фонда новых форм развития образования и фиктивно трудоустроила туда мужа. В течение двух лет он получал зарплату, не выполняя трудовых обязательств. Ущерб составил девять миллионов рублей. Также ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.