Новак спрогнозировал объем снижения добычи нефти в России

Вице-премьер Новак спрогнозировал снижение добычи нефти в России до 480-500 млн тонн

Добыча нефти в России в 2022 году может снизиться в пределах до восьми процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Соответствующий прогноз представил вице-премьер Александр Новак, пишет ТАСС.

В апреле добыча сократилась, однако правительство ожидает, что объемы постепенно будут восстанавливаться. «У нас в прошлом году было 524 миллиона тонн. В этом году может быть 480-500 миллионов тонн. Но это на сегодняшний день, все может поменяться в зависимости от ситуации», — пояснил вице-премьер.

В прошлом месяце на фоне санкций среднесуточная добыча нефти снизилась почти на девять процентов по сравнению с уровнем марта. Падение было обусловлено отказом европейских трейдеров от покупок нефти у российских госкомпаний.

Глава Минфина России Антон Силуанов в конце апреля предполагал, что по итогам года добыча упадет на 17 процентов. Он также говорил, что правительство готово искать альтернативных покупателей для российской нефти, но отмечал, что сейчас трудно оценить, как дальше будут вестись продажи энергоресурсов.