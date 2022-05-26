Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвичка сделала пластическую операцию в Дагестане и умерла

Жительница Москвы умерла после пластической операции в дагестанской клинике

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Дагестане скончалась жительница Москвы, которая незадолго до этого сделала пластическую операцию в местной клинике. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по республике.

По данным ведомства, 16 мая 44-летняя москвичка сделала пластическую операцию в одной из частных клиник Хасавюрта. 19 мая женщине стало плохо, и ее госпитализировали в городскую больницу, где спустя несколько часов россиянка умерла.

СК возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку»).

Сотрудники ведомства изъяли из медицинского центра, где погибшей провели операцию, всю связанную с делом документацию. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

Это не первый случай, когда россияне умирают после вмешательства пластических хирургов. В августе 2021 года 31-летняя жительница Санкт-Петербурга скончалась во время операции на лице. В марте 2020 года москвич умер после исправления носовой перегородки хирургами одной из столичных клиник. Придя в сознание, мужчина почувствовал себя плохо, после чего у него остановилось сердце.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Шольц высказался против мирных условий со стороны России
Готовившийся подорвать отдел полиции в Магадане мужчина получил 20 лет
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Лукашенко заподозрил НАТО в разведке нового театра военных действий
В российском городе строители погибли после падения с многоэтажки
Китай обвинил генсека НАТО в раздувании теории «китайской угрозы»
Зеленский сравнил предложение Киссинджера по Украине с событиями 1938 года
Назван способ за секунды натереть сыр
Кремль отреагировал на идею создать особую экономическую зону в Донбассе
Покинувшая Россию из-за расистских оскорблений волейболистка сделала заявление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.