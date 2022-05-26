Москвичка сделала пластическую операцию в Дагестане и умерла

Жительница Москвы умерла после пластической операции в дагестанской клинике

В Дагестане скончалась жительница Москвы, которая незадолго до этого сделала пластическую операцию в местной клинике. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по республике.

По данным ведомства, 16 мая 44-летняя москвичка сделала пластическую операцию в одной из частных клиник Хасавюрта. 19 мая женщине стало плохо, и ее госпитализировали в городскую больницу, где спустя несколько часов россиянка умерла.

СК возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку»).

Сотрудники ведомства изъяли из медицинского центра, где погибшей провели операцию, всю связанную с делом документацию. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

Это не первый случай, когда россияне умирают после вмешательства пластических хирургов. В августе 2021 года 31-летняя жительница Санкт-Петербурга скончалась во время операции на лице. В марте 2020 года москвич умер после исправления носовой перегородки хирургами одной из столичных клиник. Придя в сознание, мужчина почувствовал себя плохо, после чего у него остановилось сердце.