Зампред Совбеза Медведев заявил, что Германии выгодно уничтожение Украины как государства

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает в поддержку Украины в ее конфликте с Россией и объяснил, зачем Берлин это делает.

По его словам, Германии выгодно, если Украина будет уничтожена и перестанет существовать как государство. Медведев отметил, что Шольц отказался принимать якобы навязанный Москвой мирный договор, таким образом проявив солидарность с Киевом.

«Зачем Украина Шольцу? За ответом далеко ходить не надо. Польско-прусскому союзу, который изо всех сил нагнетает обстановку и подталкивает невменяемого Зеленского ко все более катастрофичным заявлениям и действиям, очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс», — заявил зампред Совбеза.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте предложил выслать из страны посла Украины Андрея Мельника из-за его жесткой критики в адрес Берлина.