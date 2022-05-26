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В бундестаге предложили выслать украинского посла из-за критики поставок оружия

Депутат бундестага предложил выслать посла Украины Мельника из-за критики поставок оружия

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте предложил выслать из страны посла Украины Андрея Мельника из-за его жесткой критики в адрес Берлина. Цитату приводят «Известия».

«Предлагаю продемонстрировать господину Мельнику скорость наших самолетов, выслав его на одном из них», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Дипломат считает, что самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard может состояться лишь в конце июля, еще 15 — в конце августа. Более того, Мельник полагает, что это связано с нерешительностью канцлера Германии Олафа Шольца.

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Виктория Кондратьева
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