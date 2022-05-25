Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинский посол обвинил власти ФРГ в замедлении процесса поставок оружия Киеву

Посол Украины Мельник обвинил власти Германии в замедлении процесса поставок оружия Киеву

Фото: Christian Charisius / Reuters

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard может состояться только в конце июля, еще 15 — только в конце августа. При этом дипломат подчеркнул, что «имеет значение каждый день». В связи с этим Мельник выразил огорчение, что так называемая светофорная коалиция Германии применяет тактику затягивания. «Мы снова призываем канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок», — призвал он.

Ранее Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелого вооружения.

12 мая стало известно, что Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard. Министр обороны ФРГ не сообщила украинскому правительству, что оно должно самостоятельно заказать технику у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Позднее издание Bild сообщило, что правительство ФРГ заблокировало военные поставки БМП на Украину, отказавшись отправить Киеву до 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
США не продлили действие лицензии по выплате Россией госдолга
Задержанный Додон обратился к своим сторонникам
Доктор Мясников назвал передаваемую домашними кошками опасную болезнь
В США рассказали об уступке ЕС требованиям России по оплате газа
Южнокорейская компания отказалась строить танкеры для российской компании
Число погибших при стрельбе в техасской школе увеличилось
Nike решил уйти из России
В Китае раскрыли виновника продовольственного кризиса в Европе
Разъяренный лев обглодал палец смотрителю зоопарка и попал на видео
Работодателям предложили доплачивать за наем беженцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.