Украинский посол обвинил власти ФРГ в замедлении процесса поставок оружия Киеву

Посол Украины Мельник обвинил власти Германии в замедлении процесса поставок оружия Киеву

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard может состояться только в конце июля, еще 15 — только в конце августа. При этом дипломат подчеркнул, что «имеет значение каждый день». В связи с этим Мельник выразил огорчение, что так называемая светофорная коалиция Германии применяет тактику затягивания. «Мы снова призываем канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок», — призвал он.

Ранее Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелого вооружения.

12 мая стало известно, что Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard. Министр обороны ФРГ не сообщила украинскому правительству, что оно должно самостоятельно заказать технику у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Позднее издание Bild сообщило, что правительство ФРГ заблокировало военные поставки БМП на Украину, отказавшись отправить Киеву до 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder.