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Правительство Германии заблокировало военные поставки на Украину

Bild: правительство ФРГ заблокировало военные поставки БМП на Украину

Фото: John MacDougall / Reuters

Правительство Германии заблокировало военные поставки Украине, отказавшись отправить Киеву до 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщило издание Bild.

Уточняется, что оборонная компания Rheinmetall подала заявку в Федеральный совет безопасности Германии, чтобы согласовать поставку сотни бронемашин на Украину. Однако власти отказывают в одобрении этой заявки. При этом издание уточняет, что заявка была подана в марте и если бы Берлин пошел навстречу Киеву, уже летом БМП были бы на Украине.

12 мая стало известно, что Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard. Министр обороны ФРГ не сообщила украинскому правительству, что оно должно самостоятельно заказать технику у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Вместо этого Киев уведомили, что самоходные установки будут поставлены напрямую.

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Николай Чигасов
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