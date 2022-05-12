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Германия ввела в заблуждение Украину в вопросе поставок оружия

Welt: ФРГ задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard

Фото: Pixabay

Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard, чем заводит в заблуждение в вопросе поставок. Об этом пишет Welt.

«До сих пор министр обороны Кристин Ламбрехт не проинформировала украинское правительство, что Киеву придется самому заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW)», — говорится в сообщении. Также указывается, что вместо этого Украине сообщили, что она получит танки напрямую от правительства.

Как указывает издание, обещания ФРГ Киеву не совпадают с комментариями Ламбрехт для немецкой общественности, поскольку на следующий день после объявления о поставках Gepard министр обороны утверждала, что сделка будет осуществлена через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает разрешение на операцию.

Таким образом, неопределенность процедуры передачи Gepard привела к тому, что реальные сроки поставки установок остаются неизвестными.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

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Марина Совина
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