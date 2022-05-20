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Украинский посол обвинил канцлера Германии в нерешительности

Посол Украины Мельник обвинил канцлера ФРГ в нежелании поставлять Киеву тяжелое вооружение
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: AP

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелого вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

Мельник обвинил Шольца в нежелании поставлять Украине тяжелое оружие и предположил, что Германия тянет время до перемирия, чтобы «отпала необходимость в смелых решениях».

Дипломат также раскритиковал ФРГ за отсутствие ранее обещанных поставок танков Leopard 1, зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и БМП Marder и возмутился тем, что украинская сторона так и не получила в рамках кольцевого обмена танки Т-72 из Словении.

В начале мая Мельник выступил с критикой Шольца за отказ посетить Киев и назвал канцлера ФРГ «оскорбленной ливерной колбасой». В ответ на это глава немецкого кабмина заявил, что не стал обижаться на такое высказывание посла, и призвал сосредоточиться на помощи Украине.

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Алевтина Запольская
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