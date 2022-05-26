В России предложили повысить порог контроля сделок до миллиона рублей

Центробанк предложил повысить порог контроля сделок Росфинмониторингом до 1 млн рублей

Центробанк предложил повысить порог обязательного контроля сделок при участии Росфинмониторинга с 600 тысяч рублей до одного миллиона, а по недвижимости — с трех до пяти миллионов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

«Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны», — пояснила председатель ЦБ.

Набиуллина добавила, что в России планируется проверить все операции, подлежащие обаятельному контролю. Также совместно с Росфинмониторингом рассматривается вопрос о создании единого информационного ресурса, который будет содержать актуальные данные о финансовых организациях.

Ранее Банк России понизил ключевую ставку на три процентных пункта до 11 процентов годовых. Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров Центробанка, о котором было объявлено 25 мая.

