Аналитик объяснил укрепление рубля

Аналитик Карпунин объяснил укрепление рубля сокращением «функционала» доллара и евро

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин объяснил укрепление курса рубля на валютном рынке. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, Россия продолжает экспортировать за рубеж большой объем сырьевых товаров, которые не попали под санкции. При этом цены на сырье на сегод очень высокие, что сохраняет приток валюты из-за рубежа на существенном уровне, даже несмотря на дисконты при продаже, подчеркнул Карпунин.

Эксперт также отметил влияние вводимых Центробанком России ограничений и санкций Запада. По его словам, эти факторы многократно сократили «функционал» доллара и евро. Он подчеркнул, что этими валютами в настоящее время сложно рассчитаться, их невозможно вывести в крупных объемах, а для компаний их рискованно инвестировать в другие страны.

«Ставки по валютным депозитам находятся намного ниже долларовой инфляции, что резко снизило спрос на доллары и евро в стране», — сказал он.

Во вторник, 24 мая, по итогам торгов на Мосбирже рубль вырос к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля. При этом во время торгов российская валюта обновляла многолетние максимумы. На торгах 25 мая доллар и евро подскочили на 1,5 рубля каждый, нивелировав почти все падение среды: доллар рос почти до 58 рублей, евро — до 59,38 рубля.

