На Украине нашли рычаг давления на Венгрию

Советник главы Минэнерго Зеркаль назвала «Дружбу» рычагом давления Украины на Венгрию

Киев может использовать нефтепровод «Дружба» в качестве рычага давления на Венгрию. О найденном способе воздействия на Будапешт заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. Ее слова в четверг, 26 мая, приводит РИА Новости.

Во время выступления на Киевском форуме по безопасности она высказала мнение, что Будапешт, который не желает отказываться от российского газа, воспользовался ситуацией на Украине, фактически начав шантажировать Европейский союз (ЕС).

Зеркаль заметила, что правительству Венгрии не стоит забывать, что через украинскую территорию проходит нитка нефтепровода «Дружба», с которой может «что-то произойти». «И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним [нефтепроводом] что-то случилось», — добавила она, отметив, что только президент и правительство могут принимать решение о готовности разговаривать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу».

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба», поставляющий нефть из России в Европу.

Трубопровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти из России в Европу и проходит через территории Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Россия оплачивает транзит нефти.