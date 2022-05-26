Робота размером с блоху заставили двигаться

Science Daily: в США создали самого маленького шагающего робота в мире

Американские ученые создали крошечного робота, способного передвигаться при нагреве. Об этом сообщает издание Science Daily.

Инженеры Университета Нортуэстерн (США) разработали робота-краба, которого они назвали самым маленьким в мире роботом, способным двигаться. По словам специалистов, разработка может подтолкнуть науку к созданию микроскопических роботов, которые могут выполнять практические задачи в тесном ограниченном пространстве.

Робот имеет размер около половины миллиметра — он чуть меньше обычной блохи. Микроробот может сгибаться, извиваться, ползать, ходить, поворачиваться и даже прыгать. При создании ученые использовали особоый материал с эффектом памяти, который меняет свою форму при нагреве. Чтобы заставить робота шагать, специалисты облучали его лазером.

«Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения — робот может ходить со средней скоростью, равной половине длины тела в секунду», — отметил ведущий автор исследования Юнган Хуанг. По словам специалистов, они могли создать микроскопическое устройство любой формы, однако разработать робота-краба хотели участвующие в исследовании студенты.

В середине мая специалисты Московского авиационного института (МАИ) запатентовали ползающего микроробота-инспектора. Перемещение робота осуществляется за счет изменения формы микроактюаторов.