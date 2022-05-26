Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Робота размером с блоху заставили двигаться

Science Daily: в США создали самого маленького шагающего робота в мире

Кадр: NorthwesternU / YouTube

Американские ученые создали крошечного робота, способного передвигаться при нагреве. Об этом сообщает издание Science Daily.

Инженеры Университета Нортуэстерн (США) разработали робота-краба, которого они назвали самым маленьким в мире роботом, способным двигаться. По словам специалистов, разработка может подтолкнуть науку к созданию микроскопических роботов, которые могут выполнять практические задачи в тесном ограниченном пространстве.

Робот имеет размер около половины миллиметра — он чуть меньше обычной блохи. Микроробот может сгибаться, извиваться, ползать, ходить, поворачиваться и даже прыгать. При создании ученые использовали особоый материал с эффектом памяти, который меняет свою форму при нагреве. Чтобы заставить робота шагать, специалисты облучали его лазером.

«Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения — робот может ходить со средней скоростью, равной половине длины тела в секунду», — отметил ведущий автор исследования Юнган Хуанг. По словам специалистов, они могли создать микроскопическое устройство любой формы, однако разработать робота-краба хотели участвующие в исследовании студенты.

В середине мая специалисты Московского авиационного института (МАИ) запатентовали ползающего микроробота-инспектора. Перемещение робота осуществляется за счет изменения формы микроактюаторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин оценил уход компаний из России фразой «может быть, и слава богу»
ФСБ нашла у иностранца мешок с драгоценными камнями на 27 миллионов рублей
Тетя погибшего из-за конфликта в трамвае российского подростка рассказала о нем
В России захотели создать киберспортивные роты
Стало известно о терпящем бедствие маломерном судне в российском регионе
Путин рассказал об успехе импортозамещения в России
Робота размером с блоху заставили двигаться
Министр обороны Литвы решил собрать деньги на Bayraktar для ВСУ через соцсети
С Google в России взыскали многомиллиардный штраф
Стилистка перечислила способы выглядеть дорого
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.