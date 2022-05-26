64-летнюю Шэрон Стоун раскритиковали за внешний вид на фестивале в Каннах

Актриса Шэрон Стоун посетила фестиваль в Каннах в красном платье и подверглась критике

Фанаты подвергли американскую актрису Шэрон Стоун критике за внешний вид на кинофестивале в Каннах. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

64-летняя знаменитость посетила премьеру фильма австралийского режиссера База Лурмана «Элвис». Звезда кинокартины «Основной инстинкт» предстала перед публикой на ковровой дорожке в облегающем мерцающем платье красного цвета бренда Dolce & Gabbana с высоким разрезом сзади. При этом верх декольте и бретели наряда были украшены кристаллами.

Свой образ Стоун дополнила солнцезащитными очками, массивным кольцом на пальце, сумкой-клатчем и открытыми туфлями на шпильке в тон платью. Стилисты сделали ей небрежную укладку, а при этом визажисты нанесли на губы розовую помаду.

Поклонники возмутились новым выходом звезды в свет и отметили, что данный образ ее сильно состарил. «Ужасная прическа. Состарила ее на 10 лет», «И это вы называете голливудским стилем? Я люблю ее, но этот наряд — катастрофа», «Пожалуйста, Шэрон, не надо. Примите старость с гордо поднятой головой», «Эти очки и это платье... Нет и еще раз нет», «Очки смотрятся с этим нарядом нелепо», «Сильно состарилась», — высказывались юзеры.

Раннее в мае британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась перед папарацци на красной дорожке в Каннах в откровенном наряде. 52-летняя знаменитость выбрала для выхода в свет черное платье с глубоким декольте от Valentino, украшенное перьями. При этом на фото видно, что на Кэмпбелл отсутствует бюстгальтер.