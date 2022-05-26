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В Москве откроется новая концертная площадка Summer Stage

В Москве 16 июня откроется новая концертная площадка под открытым небом на 2200 человек

Фото: Unsplash

16 июня в Москве откроется новая концертная площадка на 2200 человек под названием Summer Stage. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Pop-up-площадка под открытым небом расположится на территории бывшего Шарикоподшипникового завода. В летний сезон на Summer Stage планируют провести минимум 30 концертов. Расписание еще формируется, но уже известно, что на новой сцене выступят Tesla Boy, Вячеслав Бутусов, Петр Налич, Куртки Кобейна, Масло черного тмина, Гарик Сукачев и многие другие.

«Репертуар площадки будет состоять из отечественных артистов, благо их достаточно и они очень талантливы. Мы будем формировать программу сами. При этом мы открыты к сторонним организаторам и готовы к сотрудничеству, если нам предложат что-то эксклюзивное и интересное. Но сразу предупреждаем: у нас будет жесткий отбор», — отметил арт-директор площадки Павел Камакин.

Помимо танцпола, на площадке предусмотрена вместительная VIP-зона, а также собственная платная парковка.

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