Задержанного ФСБ молодого человека осудят за переводы денег террористам

В Москве 23-летнего молодого человека осудят за переводы денег на счета террористов

В Москве 23-летнего молодого человека осудят за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2021 года он собирал деньги и переводил их на счета боевиков из международной террористической организации, запрещенной на территории России. При этом фигурант знал, что средства будут использованы для подготовки и совершения преступлений террористической направленности.

Позже обвиняемого задержали сотрудники ФСБ и СКР. На время следствия его отправили в СИЗО.

11 апреля сообщалось, что в Забайкалье двоих местных жителей отправили в колонию за переводы денег террористам в Сирии.