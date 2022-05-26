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Найден древнейший предок четвероногих животных и людей

Nature: древняя бесчелюстная рыба Palaeospondylus была предком тетраподов

Изображение: Wikipedia

Японские ученые нашли доказательства, что рыбоподобное позвоночное животное Palaeospondylus, вероятно, было одним из самых ранних предков тетраподов — животных, имеющих четыре конечности, включая людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Palaeospondylus являлся древней бесчелюстной рыбой, имел тело длиной пять сантиметров и жил в девонский период палеозойской эры около 390 миллионов лет назад. Для изучения его останков палеонтологи воспользовались синхротроном RIKEN SPring-8 для создания микротомограмм высокого разрешения с помощью синхротронного рентгеновского излучения.

Ученые обнаружили в черепе три полукружных канала, которые составляют внутреннее ухо. Это опровергает результаты предыдущих исследований, которые предполагали, что Palaeospondylus эволюционно близок примитивным позвоночным. Другие ключевые особенности черепа позволили поместить животное в категорию тетраподоморфов, состоящую из четвероногих и их ближайших родственников. При этом Palaeospondylus был более тесно связан с четвероногими животными, чем со многими другими известными тетраподоморфами, у которых все еще сохранились плавники.

В то же время у животного отсутствовали зубы, кожное окостенение и парные придатки, которые имеются в окаменелостях других животных, живших в то же время, что и Palaeospondylus. Ученые полагают, что это результат гетерохронного эволюционного процесса, в результате которого тело взрослого животного остается в личиночной стадии, что наблюдается в современном мире, например, у аксолотлей.

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Александр Еникеев
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