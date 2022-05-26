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Стало известно о вылетах украинских вертолетов на помощь военным с «Азовстали»

TWZ: глава ГУР Буданов заявил о вылетах вертолетов Украины на помощь военным с «Азовстали»

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone заявил, что на помощь украинским военным, находящимся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, вылетали вертолеты.

По его словам, экипажи воздушных судов Ми-8 совершили семь вылетов, доставляя на металлургический комбинат необходимые боеприпасы и медикаменты. Операция была спланирована и проведена военной разведкой Министерства обороны Украины, указал руководитель ГУР.

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Буданов сообщил, что вертолеты летели по два, один раз по четыре, из 16 задействованных три машины были уничтожены. Он не раскрыл подробности, сколько украинских летчиков погибло, и когда именно производились вылеты.

Ранее офицер батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Араб» объяснил причину, по которой украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Он отметил, что военнослужащие приняли решение выйти из подземелий предприятия не потому, что у них не хватало еды, а из-за падения боевого духа.

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Марина Совина
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