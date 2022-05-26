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В Торонто обезвредили гулявшего с винтовкой около школ мужчину

В Торонто полицейские обезвредили мужчину, гулявшего по улице с винтовкой

Фото: Christopher Katsarov / Globallookpress.com

В Торонто из-за сообщений о гулявшем по улице мужчине, который был вооружен винтовкой, пришлось закрыть несколько школ. Спустя некоторое время правоохранителям удалось обезвредить его, передает телеканал CBC.

«Две школы в Торонто закрыты, а две находятся в ожидании после сообщений о человеке с винтовкой. Полиция заявила, что обнаружила мужчину, которому, по описанию, было около 20 лет, он был одет в белую бейсболку и пальто», — сказано в сообщении.

Прибывшие на вызов офицеры в ходе перестрелки обезвредили подозреваемого. По данным полиции, мужчина был ранен. На месте происшествия работают медики.

Ранее полиция американского штата Техас задержала несовершеннолетнего ученика средней школы в городе Ричардсон. Его обвиняют в незаконном ношении оружия на школьной территории.

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Марина Совина
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