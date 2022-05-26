В Торонто обезвредили гулявшего с винтовкой около школ мужчину
В Торонто из-за сообщений о гулявшем по улице мужчине, который был вооружен винтовкой, пришлось закрыть несколько школ. Спустя некоторое время правоохранителям удалось обезвредить его, передает телеканал CBC.
«Две школы в Торонто закрыты, а две находятся в ожидании после сообщений о человеке с винтовкой. Полиция заявила, что обнаружила мужчину, которому, по описанию, было около 20 лет, он был одет в белую бейсболку и пальто», — сказано в сообщении.
Прибывшие на вызов офицеры в ходе перестрелки обезвредили подозреваемого. По данным полиции, мужчина был ранен. На месте происшествия работают медики.
Ранее полиция американского штата Техас задержала несовершеннолетнего ученика средней школы в городе Ричардсон. Его обвиняют в незаконном ношении оружия на школьной территории.