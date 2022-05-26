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Вооруженного ученика задержали у одной из школ в Техасе

Полиция задержала несовершеннолетнего вооруженного ученика у одной из школ Техаса

Фото: Marco Bello / Reuters

Полиция американского штата Техас задержала несовершеннолетнего ученика средней школы в городе Ричардсон. Его обвиняют в незаконном ношении оружия на школьной территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По словам правоохранителей, в полицию города Ричардсон поступил телефонный звонок с сообщением о человеке, «держащем в руках нечто, похожее на винтовку и идущем в сторону средней школы». Прибывшие на место полицейские выяснили, что подозреваемый — ученик этой школы.

«Дальнейшее расследование привело к обнаружению автомобиля на стоянке 1551 на East Spring Valley Road которым пользовался подозреваемый. Внутри автомобиля офицеры обнаружили то, что, по-видимому, было оружием типа АК-47 и точную копию винтовки типа AR-15 Orbeez», — сообщили в ведомстве.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. По последним данным, в результате стрельбы погибли 21 человек, в том числе 19 учеников и два учителя. Еще 17 человек пострадали.

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Марина Совина
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