Украина потребовала от Германии тяжелое вооружение

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от Германии тяжелое вооружение, включая РСЗО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в Twitter, что провел разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, в ходе которого в очередной раз потребовал предоставить Киеву большее количество тяжелого вооружения, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО).

«Поговорил со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок и проинформировал ее о сложной ситуации в Донбассе. Нам нужно больше тяжелого вооружения с поставкой как можно скорее, особенно РСЗО, чтобы отражать атаки России», — написал дипломат.

Он также добавил, что обсудил с коллегой возможность введения новых санкций против Москвы и вступления Украины в Европейский союз.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает в поддержку Украины в ее конфликте с Россией и объяснил, зачем Берлин это делает. По его словам, Германии выгодно, если Украина будет уничтожена и перестанет существовать как государство.