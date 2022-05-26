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В Москве рухнуло здание фабрики «Вымпел»

Здание фабрики «Вымпел» рухнуло в Москве

В Москве рухнуло здание швейной фабрики «Вымпел», которое разбирали рабочие. Об этом сообщает Baza.

На опубликованных изданием кадрах видно, как техника разбирает завалы полностью разрушенной части здания. На месте работают экстренные службы.

Обрушение произошло во время сноса пятого этажа фабрики, в результате чего рухнули секции с четвертого по первый этаж. Кроме того, ударной волной выбило стекла в пожарной части неподалеку.

По информации издания, при обрушении обломки задели проезжающий мимо автобус. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ярославле в находившемся на реконструкции здании рухнула крыша. В результате обрушения здания девять человек пострадали и один погиб.

Константин Лысяков
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