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Девять человек пострадали при обрушении здания в Ярославле

Девять человек пострадали, один погиб при обрушении здания в Ярославле

В Ярославле в результате обрушения лестничных маршей в здании пострадали девять человек, один человек погиб. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Корреспондент «Ленты.ру», оказавшийся на месте событий, заснял на видео работу спасателей.

Инцидент произошел около 15:00 по адресу улица Депутатская, дом 2. На месте происшествия работают пожарные. В здании, по предварительной информации, должно было находиться 14 человек. По предварительным данным, пострадавшими являются рабочие. Здание находилось на реконструкции.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале рассказал о состоянии пострадавших: восемь человек госпитализированы, один находится в крайне тяжелом состоянии. Он указал, что в находившемся на реконструкции здании обрушилась крыша. «Под завалами уже никого нет. Но здание еще обследуют кинологи с собаками, чтобы окончательно в этом убедиться», — написал Евраев.

Чиновник также пообещал оказать финансовую помощь семье погибшего и семьям пострадавших.

Евгений Шульгин
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