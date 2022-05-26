В Госдуме высказались о вероятности блокировки YouTube

Депутат Попов заявил, что YouTube не стоит блокировать без полноценной замены

Если блокировать YouTube в России, то необходимо предоставить альтернативную площадку, а пока такого сервиса нет, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность ограничения доступа к платформе в России.

Альтернатива отсутствует

С американской компании Google в России взыскали многомиллиардный штраф. Отмечается, что сумма оборотного штрафа в отношении корпорации составила 7,7 миллиарда рублей. Причиной стал отказ Google удалять запрещенный в России контент на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании.

«Конечно, терпеть унижение со стороны глобальной корпорации неприемлемо и не нужно, но всегда необходимо думать о том, чем заменить ту или иную площадку. Насколько я понимаю, на данный момент — ничем», — заявил Попов.

Главный принцип, когда вводятся какие-то ограничения, это не выстрелить себе в ногу Евгений Попов депутат

Варианты

Парламентарий отметил, что он не имеет четкой позиции по вопросу блокировки YouTube, однако понимает, что ситуация с корпорацией обостряется.

«Сейчас Google объявит себя банкротом, и у него абсолютно будут развязаны руки. Все штрафы он выплатил. Никакие предостережения со стороны Роскомнадзора не будут иметь для него значения. И если это произойдет, тогда не остается другого выбора, как заблокировать площадку. Если все же какие-то рычаги влияния на эту корпорацию у нас остаются, то надо дождаться того момента, когда мы сможем предложить нашему народу альтернативу», — заключил он.

Каких-то резких национальных движений надо избегать. Все запрещать и все закрывать — не вариант в нашем случае Евгений Попов депутат

В сентябре 2021 года представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американский IT-компаний. В ведомстве уточнили, что взыскания будут применены за отказ корпораций удалять запрещенный на территории России контент. Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Google, Twitter и некоторые другие зарубежные компании уже неоднократно получали штрафы за подобные нарушения российского законодательства. Однако ранее российские власти не применяли оборотные штрафы, а ограничивались лишь стандартными мерами.