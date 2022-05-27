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Евросоюз создал онлайн-портал для «стукачества» на нарушающих санкции

Евросоюз создал онлайн-портал для заявлений о нарушениях санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Евросоюза создали онлайн-портал, на котором можно «настучать» на тех, кто нарушает ограничительные меры объединения в отношении России и Белоруссии. О возможности подать такие заявления сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

До этого ЕК предлагала считать обход антироссийских санкций преступлением на уровне законодательства стран ЕС. Подобная мера также облегчит расследование, преследование и наказание за такие действия.

С начала специальной военной операции на Украине ЕС ввел санкции против более чем тысячи граждан России и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.

Кроме того, страны ЕС закрыли небо для полетов российских пассажирских самолетов и запретили экспорт, продажу, поставку или передачу в Россию любых воздушных судов, авиационных запчастей и оборудования.

Виктория Кондратьева
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