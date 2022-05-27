Глава службы безопасности Ливана рассказал о просьбе США по Сирии

Глава службы безопасности Ливана рассказал о переговорах с США по заложникам в Сирии

Глава ливанской разведки Аббас Ибрагим встретился с представителями администрации президента США Джо Байдена для обсуждения ситуации с пленными или пропавшими без вести американцами в Сирии. По его словам, к нему обратились с просьбой помочь с их освобождением, передает The Washington Post.

Уточняется, что Ибрагим за последние десять лет помог освободить нескольких пленных на Ближнем Востоке, кроме того, он в течение многих лет участвовал в поисках американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году, и других пропавших без вести американцев. «Они хотели, чтобы я возобновил усилия по этой проблеме, они хотели вернуть своих людей», — сообщил Ибрагим.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил встречу Ибрагима со спецпредставителем президента США Роджером Карстенсом. По его словам, освобождение американцев, незаконно задержанных или удерживаемых в заложниках в любой точке мира, является главным приоритетом властей страны. Прайс при этом не стал раскрывать подробности встречи.

Встреча Ибрагима в Белом доме стала второй за последние два года, в прошлый раз он встречался с администрацией президента США в октябре 2020 года. На переговорах речь шла о продолжении диалога с сирийским правительством, который начал бывший президента Дональд Трамп.