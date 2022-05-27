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Западу предрекли подрыв доверия в случае передачи Украине российских активов

FT: страны Запада ждет потеря доверия в случае передачи Украине активов России

Фото: Pixabay

Обозреватель Financial Times Джиллиан Тетт в своей статье предрекла подрыв доверия к Западу в том случае, если страны решаться передать замороженные российские активы и использовать их для того, чтобы заняться восстановлением Украины. К тому же, по ее словам, выполнение данной задачи может оказаться не таким уж и простым, как ожидается.

Автор отметила, что политические призывы к данной инициативе вызвали у представителей собравшейся на Всемирном экономическом форуме в Давосе финансовой элиты большую обеспокоенность. По ее мнению, главная проблема состоит в отсутствии надлежащих правовых процедур, которые однозначно позволяли бы совершить задуманное, кроме того, встает вопрос о прозрачности их выполнения. Тетт подчеркнула, что это может привести к тому, что власти государств столкнуться с многолетними и крайне затратными судебными издержками, а также потерей доверия на мировой арене.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге заявила, что США не рассматривают возможность смягчения санкций против России в обмен на ее помощь в транспортировке зерна с Украины.

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Марина Совина
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