Патрушев заявил, что блокировка Вашингтоном афганских активов является циничной

Афганский народ не имеет отношения к терактам 11 сентября 2001 года в США, поэтому блокировка активов Афганистана Вашингтоном является циничным шагом. С таким обвинением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что после ухода США из Афганистана Вашингтон вместе с союзниками продолжают негативно влиять на ситуацию в стране, в частности блокируют замороженные активы.

«Циничным выглядит решение Вашингтона о резервировании половины этих средств для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, к которым афганский народ, как известно, совершенно непричастен», — объяснил он.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в некомпетентных действиях на Украине. По мнению журналиста Брэдли Девлина, после вывода войск США из Афганистана появилась надежда, что Белый дом сфокусируется на внутренней политике, однако этого не произошло. В свою очередь, военная поддержка Украины ухудшила отношения Вашингтона и Москвы.