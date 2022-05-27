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США пообещали поддерживать военное присутствие в регионе Балтики

Блинкен пообещал поддерживать военное присутствие США и проводить учения в Балтике
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sarah Silbiger/ Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон также будет сохранять активную деятельность, связанную с учениями в данном регионе. Об этом Блинкен заявил по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз за восемь лет — с 3 до 45 в год. По его словам, у российских границ нарастают военные угрозы с западного направления. «Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием», — уточнил он, добавив, что с 2016 года было выявлено 24 подобных мероприятия.

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Марина Совина
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