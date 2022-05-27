В США рассказали о подготовке к борьбе с Россией на протяжении последнего года

WP: Белый дом стал тайно готовиться к борьбе с Россией с весны 2021 года

В Белом доме на протяжении последнего года тайно готовились к борьбе с Россией, сформировав тем самым возглавляемую США коалицию в поддержку Украины. Об этом рассказало издание The Washington Post (WP).

По утверждению обозревателя WP Дэвида Игнатиуса, еще весной 2021 года президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену «перезагрузить» партнерские отношения страны за границей, чтобы справиться с «грядущими вызовами». В апреле того же года Блинкен и его коллеги обсудили разведданные США о действиях России с лидерами Великобритании, Франции и Германии на встрече НАТО в Брюсселе. «Их посыл был: “Нам нужно подготовиться”», — сообщил Игнатиусу неназванный чиновник Госдепа.

Летом Байден разрешил Германии ввести первые санкции против компании, строящей газопровод «Северный поток-2». В обмен на это, по данным издания, Ангела Меркель, занимавшая тогда пост канцлера ФРГ, обещала, что в случае российской агрессии запуск газопровода будет остановлен.

Также Госдеп стал убеждать президента Украины Владимира Зеленского, что опасность агрессии реальна. Энтони Блинкен поговорил с ним на климатическом саммите в Глазго в начале ноября и предоставил разведданные о российских планах, но тогда Зеленский отнесся к ним скептически.

В декабре Блинкен стал обсуждать с союзниками возможные шаги в ответ на военные действия, а также, по словам Тода Уолтерса, который в то время был командующим армией США в Европе, началась подготовка линий связи для быстрой доставки оружия на Украину и изучение путей. До начала российской спецоперации по ним были переправлены системы Stinger и Javelin, а после 24 февраля и тяжелое оружие.

Кроме того, американская разведка предоставила Украине предварительный план действий российских войск. Для этого, по словам двух осведомленных лиц, в январе директор ЦРУ Уильям Бернс тайно ездил в Киев. Позднее Украина использовала эти данные в ходе начавшихся военных действий.