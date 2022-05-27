В двух больницах Москвы в качестве эксперимента откажутся от бумажных документов

Анастасия Ракова: стартовал пилотный проект по отказу от бумажной документации в больницах

В Москве продолжается последовательная работа по отказу от бумажного документооборота в медорганизациях. На базе двух детских больниц запускается пилотный проект по ведению медицинских документов исключительно в цифровом виде. Проект позволит упорядочить и оптимизировать все ключевые процессы оказания медпомощи в стационарах, аккумулировать всю медицинскую информацию в единой цифровой среде и освободить медиков от лишней бумажной волокиты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня в детских поликлиниках полным ходом ведется работа по переходу на безбумажный документооборот. Теперь мы приступаем к следующему этапу — цифровизации документооборота в столичных стационарах. Как всегда, начинаем с пилотного проекта — переводим в полностью цифровой формат работу детских больниц — Морозовской детской больницы и детской больницы имени З.А. Башляевой. На первом этапе переводим в “цифру” работу приемных отделений. Уход от бумажных носителей не только избавит врачей от рутинных операций, отнимающих так много времени, но и позволит хранить все данные о пациентах в единой цифровой среде. Медицинские документы будут формироваться исключительно в электронном виде, и в любой момент врач стационара в онлайн-режиме сможет посмотреть необходимую ему информацию о состоянии здоровья пациента», — рассказала заммэра.

Все документы будут подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью — самым надежным видом электронной подписи.

Анастасия Ракова добавила, что в Москве в ходе проекта уже отменили порядка десяти бумажных медицинских журналов приемных отделений. К примеру, отменены такие бумажные журналы, как «алфавитный журнал», его ранее вели вручную сотрудники приемных отделений при поступлении больных, а также журнал учета процедур, в котором медсестры фиксировали данные о проведенных процедурах, и ряд других. Они попросту больше не нужны – все данные теперь доступны в цифровом виде в ЕМИАС.

Для оперативного управления работой приемного отделения создается информативный аналитический инструмент, который сделает процесс управления более эффективным.

«Для заведующих приемных отделений в ЕМИАС мы создаем наглядный и информативный инструмент, который позволит эффективнее управлять работой. На одной информационной панели на рабочем компьютере будут отображаться важнейшие показатели — текущее число пациентов, сколько из них прошли первичный осмотр и получили назначения, какой процент больных за сутки был доставлен бригадами скорой и сколько поступило самостоятельно, сколько госпитализировано. Заведующие также смогут посмотреть информацию об уровне загрузке коечного фонда по разным отделениям стационара, нагрузке на специалистов разного профиля и других важных параметров», — отметила вице-мэр.

Анастасия Ракова добавила, что после пилотного проекта, который планируется завершить до конца текущего года, такой подход будет распространен сначала на все детские, а затем и взрослые больницы Москвы.

В рамках цифровизации работы стационаров также планируется обеспечить врачей и медсестер приемных отделений современными планшетами. Это позволит им в любое время не только иметь доступ к необходимой информации, но и вносить соответствующие данные о состоянии пациента. Информация сразу будет доступна всем медикам больницы на любом рабочем месте.

Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.