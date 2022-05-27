Белоруссия заявила о вооруженных группах возле украинской границы

Замглавы ГПК Белоруссии Буткевич заявил о диверсионных группах на территории Украины

На территории Украины возле белорусской границы появляются вооруженные группы людей и одиночки, заявил первый замглавы Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Игорь Буткевич. Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

«В Украине оружие раздавали всем подряд. Те, кто подходит к нашим рубежам, не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Поэтому каждую группу можем расценивать как диверсионную. Мы готовы к ответным мерам на действия таких групп», — сказал он.

Буткевич добавил, что для ведения разведки Киев активно использует беспилотники и плавсредства также без опознавательных знаков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. «Военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как это у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», —заявил он.