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Кара Делевинь вышла в свет в платье с глубоким декольте

Супермодель Кара Делевинь появилась в Каннах с экстремальным декольте и разрезом до бедра

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь вышла в свет в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Соответствующие кадры публикует издание Daily Mail.

29-летняя знаменитость появилась перед камерами на гала-концерте amfAR во время Каннского кинофестиваля в длинном платье черного цвета с экстремально глубоким декольте, оголяющим живот, и разрезом до бедра. Ее образ дополнили атласные босоножки на платформе в тон наряда.

Кроме того, в качестве аксессуаров манекенщица выбрала комплект из длинной золотой цепочки и сережек с жемчужными вставками. Волосы Делевинь были зачесаны в аккуратный пучок на макушке, а макияж был выполнен в винной палитре с дымчатыми тенями для век и яркой помадой.

Ранее в мае Кара Делевинь показала псориаз на теле во время вечеринки в Каннах. Актриса посетила закрытую вечеринку, которая проводилась в рамках 75-го Каннского фестиваля, в длинной юбке с высоким разрезом сзади и топе-бюстгальтере без бретелек белого цвета. Свой образ она дополнила двойным колье с кристаллами и открытыми туфлями на шпильке в тон наряду.

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Дарья Шляпужникова
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