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Кара Делевинь показала заболевание кожи на вечеринке в Каннах

Модель Кара Делевинь показала псориаз на теле во время закрытой вечеринки в Каннах
Кара Делевинь

Кара Делевинь. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь показала псориаз на теле во время вечеринки в Каннах. Соответствующие снимки с мероприятия опубликовало издание Daily Mail.

29-летняя знаменитость посетила закрытую вечеринку, которая проводилась в рамках 75-го Каннского фестиваля, в длинной юбке с высоким разрезом сзади и топе-бюстгальтере без бретелек белого цвета. Свой образ она дополнила двойным колье с кристаллами и открытыми туфлями на шпильке в тон наряду.

На теле актрисы оказались видны участки, пораженные псориазом (хроническое заболевание кожного покрова, для которого характерно появление красных чешуйчатых пятен, сопровождающиеся зудом, — прим. «Ленты.ру»), а именно на локтях и правой ноге.

В апреле канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу снялась в откровенном купальнике и восхитила фанатов. На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица появилась на пляже в розовом бикини. Во время фотосессии Харлоу сменила несколько поз, продемонстрировав фигуру и пораженный витилиго (дерматологическое заболевание, при котором нарушается естественная пигментация дермы, и появляются пятна белого цвета, — прим. «Ленты.ру») кожный покров.

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Мария Винар
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