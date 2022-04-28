Модель с заболеванием кожи восхитила фанатов снимками в откровенном бикини

Модель с пигментацией кожи Винни Харлоу восхитила фанатов фото в откровенном купальнике

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу снялась в откровенном купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица предстала на пляже в розовом бикини. При этом длинные волосы девушки оказались окрашены в цвет купальника, а в качестве реквизита она выбрала коктейль им в тон. Во время фотосессии Харлоу сменила несколько поз, продемонстрировав фигуру и пораженный витилиго (дерматологическое заболевание, при котором нарушается естественная пигментация дермы, и появляются пятна белого цвета, — прим. «Ленты.ру») кожный покров.

Публикация набрала более 515 тысяч лайков и порадовала поклонников модели. «Вы потрясающая», «Ваша кожа невероятная, это настоящее произведение искусства», «Слишком жарко! Лучше наденьте на Винни немного одежды», «Это доказательство того, что расизма быть не должно! Вся история с пигментом — чушь, мы все любим тебя», «Твоя кожа выглядит как звезды в Галактике», «Это же русалка Ариэль», — высказывались комментаторы.

В сентябре 2021 года Винни Харлоу посетила ежегодную церемонию MTV Video Music Awards в откровенном костюме. На снимках модель позировала в белом наряде, состоявшем из объемного топа с длинными рукавами, который оголял плечо модели, и коротких шортов. Ее образ дополнили сверкающие туфли с острыми носками, крупные серьги, колье и кольца с драгоценными камнями.