Модель с заболеванием кожи вышла в свет в откровенном наряде и восхитила фанатов

Канадская модель с заболеванием витилиго Винни Харлоу вышла в свет в откровенном наряде

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи) Винни Харлоу посетила ежегодную церемонию MTV Video Music Awards в откровенном костюме и восхитила пользователей сети. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте.

На снимках 27-летняя модель позирует в белом наряде, состоящем из объемного топа с длинными рукавами, который оголяет плечо модели, и коротких шортов. Ее образ дополнили сверкающие туфли с острыми носками, крупные серьги, колье и кольца с драгоценными камнями. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях под публикацией. «Самая красивая женщина», «Шикарные ноги!», «Ты просто великолепна!», «Королева!», «Великолепный образ!» — писали они.

В сентябре 2020 года Винни Харлоу сыграла в гольф в откровенном костюме. На снимках звезда попозировала на поле для гольфа в белом кроп-топе и мини-юбке бренда Puma стоимостью 57 фунтов стерлингов (5,6 тысячи рублей). Она также надела белый козырек и перчатки для гольфа.