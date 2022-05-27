Троих мужчин задержали за убийство приехавшего покупать дом россиянина

Под Тверью троих мужчин заподозрили в убийстве мурманчанина, который хотел купить дом

В Тверской области троих местных жителей задержали по подозрению в убийстве, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в апреле этого года 53-летний житель Мурманска приехал в Тверскую область, чтобы купить дом в Бологовском районе. Трое злоумышленников узнали об этом и решили присвоить его деньги, из-за чего зарезали мурманчанина. Тело потерпевшего с ножевыми ранениями нашли 29 апреля в лесу недалеко от дороги, ведущей от деревни Львово в деревню Корыхново.

Поимкой предполагаемых преступников занимались следователи и криминалисты из СКР, а также оперативники из Управления Министерства внутренних дел (УМВД). 25 мая сообщники были допрошены, сейчас решается вопрос о помещении их в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области арестовали 42-летнего россиянина, зарезавшего друга ради денег.