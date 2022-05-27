Популярная пляжная страна смягчила правила въезда для россиян

Филиппины с 30 мая освободят россиян от обязательного прохождения ПЦР-тестирования

Власти Филиппин смягчили правила въезда для иностранных путешественников, в том числе россиян, с 30 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике.

Согласно обновленным протоколам, совершеннолетние туристы, полностью вакцинированные и ревакцинированные по крайней мере одной бустерной дозой вакцины от COVID-19, освобождаются от сдачи предполетных ПЦР-тестов при въезде в популярную пляжную страну.

Для отдыхающих в возрасте от 12 до 17 лет также отменяется обязанность проводить ПЦР-исследование при условии прохождения полного курса вакцинации. Дети до 12 лет, которых сопровождают трижды привитые родители или опекуны, также освобождаются от тестирования.

Про этом невакцинированные или неполностью привитые путешественники обязаны при пересечении границы предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до въезда в страну. Кроме того, все иностранцы вне зависимости от вакцинного статуса освобождаются от требования приобретать медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Япония с 10 июня отменила все ковидные ограничения на въезд для российских тургрупп. Уточняется, что Россия вошла в группу стран с наименьшим риском заражения коронавирусом.