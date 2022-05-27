В России высказались о возможном энергетическом коллапсе в Европе

Замглавы ФНЭБ Гривач заявил, что Россия могла устроить энергетический коллапс в ЕС зимой

Россия могла бы устроить энергетический коллапс в Европе еще зимой, однако «Газпром» до сих пор продолжает выполнять все свои обязательства перед европейскими покупателями, несмотря на санкционное давление, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Власти европейских стран начали готовить план на случай, если Россия решит полностью остановить поставки газа в регион. Об этом рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает Financial Times. Чиновница напомнила, что «Газпром» уже перекрыл трубу в направлении Болгарии, Польши и Финляндии, когда они отказались платить за топливо в рублях.

Формальные действия

«С одной стороны, ЕК сама делает многое, чтобы газовый кризис случился, — заметил Гривач. — Именно публичные заявления руководства комиссии о невозможности оплаты газа по новой схеме и туманные разъяснения юридической службы Брюсселя привели к отказу той же Болгарии от оплаты и прекращению поставок российского газа в эту страну и до последнего создавали неопределенность для других стран, которые в итоге открыли счета и заплатили вовремя».

Экономист добавил, что действия поляков и финнов были, судя по всему, их внутренним выбором. С другой стороны, как отметил Гривач, чиновники, которые в качестве стратегической линии заявляют о намерении отказаться от закупок российского газа не могут не готовиться к худшему сценарию и прекращению поставок в результате нарастания санкционной войны.

«Хотя бы формально они должны предпринимать какие-то действия. Другой вопрос, не лучше ли сконцентрировать усилия на том, чтобы не доводить до экстрима, тем более, что Россия до сих пор полностью выполняет свои обязательства перед европейскими покупателями. Прекращение поставок неплательщикам и отобранным у «Газпрома» фирмам — не в счет. Хотя легко могла бы устроить энергетический коллапс санкционерам еще зимой», — заключил Гривач.

Европейские подземные газохранилища по состоянию на 25 мая были заполнены уже на 44 процента, год назад показатель достигал 36 процентов. Также Евросоюз ускоренным темпами развивает терминалы по приему сжиженного природного раза (СПГ), что позволит нарастить его покупку. В качестве альтернатив российскому газу рассматривается увеличение поставок из США и Норвегии, а также заключение соответствующих соглашений с Египтом и Израилем.