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Кипелов ответил на слова Шевчука о родине

Рок-музыкант Валерий Кипелов ответил на слова лидера ДДТ Юрия Шевчука о родине

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Рок-музыкант Валерий Кипелов во время своего концерта ответил на слова лидера ДДТ Юрия Шевчука, который сказал, что «родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Кипелов согласился, что такой образ тоже является частью родины, но при этом добавил: «Для меня родина — это вы, это [советский космонавт] Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это [русский писатель Антон] Чехов, это [русский композитор Петр] Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина».

В конце выступления рокер поблагодарил слушателей и заявил, что «победа будет за нами».

Ранее на Шевчука составили административный протокол, это произошло после концерта в Уфе. Во время своего выступления музыкант раскритиковал специальную военную операцию России на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил Шевчук со сцены.

После окончания концерта к нему за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу. Продюсер ДДТ Радмир Усаев пояснил, что с Шевчуком разговаривали на протяжении часа.

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Евгений Шульгин
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