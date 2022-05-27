Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме объяснили переход Херсона и Запорожья на российский телефонный код

Депутат Матвейчев объяснил переход украинских регионов на номера РФ проблемами оплаты

Фото: Reuters

Херсонская и Запорожская области столкнулись с проблемами с телефонной связью после перехода под контроль российских военных. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Регионы были вынуждены сменить сменить действовавшие ранее номера с украинским кодом +380 на российские с префиксом +7, объяснил депутат.

«Есть проблема со всевозможными оплатами телефонов. Люди не могут созвониться с родственниками. Там украинская экономика практически не существует, терминалы не обслуживаются, сами украинские власти отрезали эти области от всех коммуникаций, сейчас там никакие пенсии не будут платиться. Все, как тогда, когда они отрезали Донбасс, наказывали, как они считали. То же самое здесь — поотрезали от всех банкоматов и сервисов. Поэтому люди переходят на [новые] симки, а симки связаны в том числе с паролями и идентификацией», — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
В Запорожской области начали готовиться к выдаче российских паспортов
В Запорожской области начали готовиться к выдаче российских паспортов
25 мая 2022
Бивалютная зона заработала в Херсонской области
Бивалютная зона заработала в Херсонской области
23 мая 2022

По словам Матвейчева, если в других украинских регионах тоже будут проблемы с телефонной связью, Россия будет устранять их.

[Российские телефонные номера] будут там, где будет такая же ситуация, и Украина будет все прекращать — людям же жить надо как-то

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, о переходе Запорожья и Херсона на российский телефонный код. По его словам, местные жители уже могут приобрести новые сим-карты. Какой именно оператор предоставляет услуги, не сообщается.

26 мая назначенный российскими силами на пост главы Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо сообщил о начале работы российских телекоммуникационных систем. Он утверждает, что смена операторов нужна для «для устранения психологического давления на жителей».

7 мая мобильные операторы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перешли на российский план нумерации с префиксом +7 вместо украинского +380.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии
Кипелов ответил на слова Шевчука о родине
В ЛДПР допустили ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы
Забросавшего коктейлями Молотова военкомат в Волгограде отправили в СИЗО
Россияне поучаствуют в крупнейшем флешмобе
Слуцкий пообещал внести изменения в стратегию ЛДПР
В США рассказали о количестве поставленных на Украину вооружений и техники
Топ-менеджера Microsoft обвинили в просмотре VR-порно при сотрудниках
Netflix стал недоступен для российских пользователей
Украинский генерал заявил о преимуществе России в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.