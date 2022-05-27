В Госдуме объяснили переход Херсона и Запорожья на российский телефонный код

Депутат Матвейчев объяснил переход украинских регионов на номера РФ проблемами оплаты

Херсонская и Запорожская области столкнулись с проблемами с телефонной связью после перехода под контроль российских военных. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Регионы были вынуждены сменить сменить действовавшие ранее номера с украинским кодом +380 на российские с префиксом +7, объяснил депутат.

«Есть проблема со всевозможными оплатами телефонов. Люди не могут созвониться с родственниками. Там украинская экономика практически не существует, терминалы не обслуживаются, сами украинские власти отрезали эти области от всех коммуникаций, сейчас там никакие пенсии не будут платиться. Все, как тогда, когда они отрезали Донбасс, наказывали, как они считали. То же самое здесь — поотрезали от всех банкоматов и сервисов. Поэтому люди переходят на [новые] симки, а симки связаны в том числе с паролями и идентификацией», — сказал парламентарий.

По словам Матвейчева, если в других украинских регионах тоже будут проблемы с телефонной связью, Россия будет устранять их.

[Российские телефонные номера] будут там, где будет такая же ситуация, и Украина будет все прекращать — людям же жить надо как-то Олег Матвейчев депутат Госдумы

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, о переходе Запорожья и Херсона на российский телефонный код. По его словам, местные жители уже могут приобрести новые сим-карты. Какой именно оператор предоставляет услуги, не сообщается.

26 мая назначенный российскими силами на пост главы Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо сообщил о начале работы российских телекоммуникационных систем. Он утверждает, что смена операторов нужна для «для устранения психологического давления на жителей».

7 мая мобильные операторы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перешли на российский план нумерации с префиксом +7 вместо украинского +380.