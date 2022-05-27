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Лавров заявил об озабоченности концепцией центра ФРГ о Второй мировой войне

Лавров заявил, что центр документации Второй мировой войны в ФРГ вызывает у России вопросы

Фото: Globallookpress.com

Смысловая концепция нового исторического центра, который будет посвящен Второй мировой войне (ВМВ) и истории немецкой оккупации на европейской территории, вызывает вопросы на предмет соответствия историческим фактам. О серьезной озабоченности Москвы заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«На днях правительство ФРГ одобрило концепцию так называемого документационного центра "Вторая мировая война и германская оккупация в Европе". Эта концепция при первом ознакомлении с ней вызывает серьезные вопросы на предмет соответствия историческим фактам», — заявил министр.

По словам Лаврова, концептуальная основа центра документации спланирована таким образом, «чтобы не только всячески умалить решающий вклад Советского союза [во время ВОВ], всех народов СССР в разгром германского фашизма, но даже затушевать преступления Третьего рейха, конкретно нацеленные на народы СССР». Он подчеркнул, что в планируемых экспозициях руководство музея не собирается даже упоминать об этом.

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Виктория Кондратьева
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